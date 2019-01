Inschrijven voor volgende kerstmarkt Christian Hennuy

13 januari 2019

10u47 0

De feestperiode is nog niet voorbij of daar volgt al de oproep voor de volgende kerstmarkt op zaterdag 7 en zondag 8 december 2019. Zoals vorig jaar gebeurt de oproep via facebook en is Zoé Stoffelen de drijvende kracht achter de organisatie die ditmaal opteert voor de Tuinen van Hoegaarden en niet meer voor het Gemeenteplein, zoals vorig jaar. Op dit ogenblik zijn er al 19 inschrijvingen. De Brandweer van Tienen zal op de kerstmarkt de brandveiligheid komen promoten. Inschrijven en info: stoffelenzoe@hotmail.com