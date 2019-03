Inschrijven voor Talent Day Christian Hennuy

25 maart 2019

14u26 0

Jong Hoegaarden organiseert op zondag 31 maart van 10 uur tot 12 uur de jaarlijkse Talent Day voor de leeftijdscategorieën U6 (geboortejaar 2014) tot U21 (geboortejaar 1999). De Talent Day op de sportterreinen aan de Tiensestraat 43 in Hoegaarden is open voor iedereen: zowel spelers als keepers, met of zonder voetbalervaring. De activiteiten vinden plaats op kunstgras. Inschrijving gebeurt via http://www.scoh.be/inlichtingenfiche