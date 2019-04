Inschrijven voor bootcamp Christian Hennuy

01 april 2019

11u08 0

Bootcamp is een mix van uithouding, algemene krachttraining, coretraining en coördinatietraining en vooral veel fun. Bewegen wordt kinderspel. Er zijn aangepaste oefeningen van verschillende niveaus voor de deelnemers en blessurepreventie is een belangrijk topic. De opbouw van de reeks en de professionele begeleiding via Fitterandfitter zorgen ervoor dat het een toegankelijke training wordt voor zowel de beginnende als gevorderde sporter. De start vindt plaats op donderdagavond 25 april en het einde op donderdag 27 juni. Er worden maximum 25 personen per groep toegelaten. Er is enkel nog plaats in groep 2 van 20.25 uur tot 21.25 uur. Deelname kost 80 euro voor 10 sessies. Info en inschrijving: samenleving@gemhoegaarden.be