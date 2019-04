Inschrijven voor Asian Party Christian Hennuy

07 april 2019

T.C. Tennifun nodigt al zijn leden en sympathisanten uit op de jaarlijkse seizoensopening op zaterdag 20 april vanaf 19 uur. In samenwerking met partner Party Eventing trakteert Tennifun op een heuse “Asian Party” aan de Zavelkuilstraat 1 in Hoegaarden. Er is ook een leuke paasactiviteit voorzien vanaf 19 uur voor de kinderen met niemand minder dan Kastaar de Bever. Inschrijven tot 15 april via tctennifun@gmail.com.