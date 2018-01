Inschrijven voor AED-cursus 02u26 0

De gemeente Hoegaarden is sedert 2015 een hartveilige gemeente. Dat wil zeggen dat er, samen met het Rode Kruis wordt gestreefd, om tijdig in te grijpen bij mensen die een hartstilstand hebben. Er zijn al verschillende AED-toestellen (automatische externe defibrillator) in de gemeente en er worden opleidingen gegeven. Op woensdag 7 februari is er om 19.30 uur opnieuw een opleidingsavond in de raadzaal van het gemeentehuis. Inschrijven vereist want er zijn slechts 20 plaatsen beschikbaar, via 016/80.87.83 (HCH)