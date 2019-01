Infomarkt over verkaveling Walestraat Christian Hennuy

31 januari 2019

Het Studiebureau Antea Group organiseert een infomarkt over de ingediende aanvraag voor het verkavelen van gronden met aanleg van wegen en een bufferbekken aan de Walestraat in Hoegaarden , met groepswoningbouw van 23 grondgebonden woningen en 1 of 2 meergezinswoningen, met telkens 10 appartementen in, op woensdag 6 februari van 19 tot 21 uur in het gemeentehuis.

Het openbaar onderzoek loopt sinds 24 januari. Het project omvat deels over het veld en deels de bestaande weide tot aan de parallel veldweg met de Walestraat. Enkele volkstuintjes aan de overkant van die veldstraat zullen als wadi ingericht worden. Het gaat om een laagte met groen waar water kan infiltreren, maar die bij droog weer zelfs als speelterrein kan gebruikt worden. Er wordt via die groene zone en het steegje een mooie doorsteek gemaakt van het Gemeenteplein richting wadi, en zo over de verkaveling naar het het kerkhof. In de verkaveling zelf is nog ruimte voor ‘avontuurlijk spelen’. Burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V): “De aanvraag voor de omgevingsvergunning is ingediend en nu volgt uiteraard het openbaar onderzoek. De gemeente gaat in principe met de aanvraag akkoord als de voorwaarden vervuld worden, namelijk groen en buffering van water afkomstig uit de velden en van de afwateringsgracht. Bovendien moeten de huizen aangesloten worden op de riolering van de Henri Dotremontstraat. Het gaat om woonuitbreidingsgebied, daar is dus geen discussie over.”