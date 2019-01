Infoborden voor wandelplezier Christian Hennuy

18 januari 2019

12u01 0

Het wandelnetwerk Getevallei situeert zich in het oostelijk gedeelte van het Hageland. Hier vind je eindeloze akkers en weiden, afgeboord met populieren en tal van fruitaanplantingen. De rivier de Gete vormt de geografische grens met Haspengouw. In totaal bevat het netwerk 250 km aan wandeltrajecten met 170 knooppunten. De volledige publicatie kan besteld worden bij Vlaams-Brabant tegen 9 euro. Overal in de regio verschijnen nu infopanelen hierover. Ondertussen zijn de infopanelen verschenen aan de kerken van Hoegaarden, Outgaarden en Meldert. Op de Houtmarkt in Hoegaarden, rechtover het kapittelhuis, zijn niet alleen de wegenkaart, maar ook twee panelen met foto’s en teksten geplaatst. De bewegwijzerde wandelpaden staan er aangeduid.