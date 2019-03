Infoavond over het nieuwe erfrecht Christian Hennuy

25 maart 2019

12u03 0

In samenwerking met de Gezinsbond Hoegaarden organiseert het lokale bestuur op donderdag 28 maart om 20 uur in de raadzaal het gemeentehuis een avond over het nieuwe erfrecht. Op 10 september 2018 werd ons erfrecht grondig gewijzigd. Vroeg of laat worden we in ons leven geconfronteerd met erven en nalatenschappen. Tijdens deze uiteenzetting wordt overlopen welke wijzigingen van belang kunnen zijn. Het is immers noodzakelijk om stil te staan bij de ‘financiële’ gevolgen voor partner, (klein)kinderen en geliefden die achterblijven.

De toegang is gratis. Info: 016/80.87.83 of an.vanende@ocmwhoegaarden.be