Info over zonnepanelen 24 mei 2018

Op donderdag 24 mei om 19.30 uur is er in het gemeentehuis een gratis en volkomen vrijblijvende infoavond over de provinciale groepsaankopen van Vlaams-Brabant met uitleg over types, rendement en aandachtspunten bij zonnepanelen.





Organisatie in samenwerking met De Kringwinkel Hageland. (HCH)