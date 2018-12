Inbraakpoging Kristien Bollen

13 december 2018

18u38 0

Bewoners van een huis in de Processieweg in Hoxem bij Hoegaarden stelden bij hun thuiskomst afgelopen nacht iets na middernacht vast dat dieven getracht hadden in te breken. De daders verwijderden de buitenverlichting met sensor; die werd wat verderop beschadigd in de tuin aangetroffen. De houten achterdeur vertoonde braaksporen vermoedelijk afkomstig van een koevoet, maar de daders raakten de woning niet binnen.