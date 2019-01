Huur voor een bouwwerf? Christian Hennuy

24 januari 2019

Bij de bespreking van het budget 2019 tijdens de raadszitting merkte oppositieraadslid Herwig Princen (Gewoon Wit) op, dat er nog huursubsidie wordt uitbetaald aan een jeugdvereniging voor lokalen die niet meer in gebruik zijn. “Loopt de huur dan nog door terwijl de chirolokalen verbouwd worden? Dat zou toch opmerkelijk zijn, want de gebouwen worden grondig vernieuwd voor de eigenaar de Vereniging der parochiale werken van het Decanaat Tienen. Let wel, dit geld moet alleszins bij de jeugd blijven, maar steek het dan in de verbouwing”, aldus het raadslid. “We moeten dit herbekijken. Dit bedrag is in het budget gewoon overgenomen van de vorige jaren, maar vergeten we niet dat Chiro vorig jaar nog bijna gans het jaar in het gebouw is geweest. Maar nu is het gebouw gestript, dan kan er zeker geen huur meer voor betaald worden, en dus ook geen huursubsidie. Maar de huursubsidie zomaar inschakelen voor de verbouwing, dat kan budgettair niet. De gemeente heeft wel 300.000 euro voor de verbouwing voorzien”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers. Op dit ogenblik wordt met heel wat vrijwilligers gewerkt aan het parochiecentrum met de chirolokalen op de eerste verdieping. Er zijn al heel wat acties ondernomen, en er werd uit diverse hoeken subsidiëring binnengehaald.