Hulp bij verkiezingsdag 15 maart 2018

De gemeente Hoegaarden doet nu al een oproep voor hulp bij de verkiezingsdag in oktober. "Wil jij wel eens een verkiezingsdag 'achter de schermen' meemaken? Registreer je nu als vrijwilliger in een stembureau", aldus de website van de gemeente. Het gaat om de functie van vrijwillig bijzitter. De voorzitters van de stembureaus worden geholpen door bijzitters. Zij nemen de identiteitskaarten aan, controleren de lijsten, stempelen de kiezersbrieven af, helpen de kiezers in het stemhokje als ze daarom vragen. Als bijzitter ben je op de verkiezingsdag aanwezig in de sporthal van 7 tot 14 uur. De vrijwilligers ontvangen een kleine vergoeding. (HCH)