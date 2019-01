Huis al dan niet op thermografische luchtfoto Christian Hennuy

14 januari 2019

Tijdens de nacht van 7 en 8 februari 2018 vloog een vliegtuig over het grondgebied van Hoegaarden en maakte opnames met een warmtecamera. De opnames of warmtebeelden werden verwerkt tot een thermografische kaart waarop men kan zien hoeveel warmte via de daken van de huizen verloren gaat. De thermografische kaart werd voorgesteld tijdens de energiebeurs in september vorig jaar. Vanaf dat moment konden inwoners advies komen inwinnen over het warmtebeeld van hun woning. De medewerkers van Beter Wonen aan de Gete staan paraat om de nodige informatie mee te geven. Vanaf 1 maart 2019 zal de gemeentelijke thermografische luchtfoto ook te raadplegen zijn via de gemeentelijke website. Iedereen kan dan de eigen woning opzoeken en het warmtebeeld bekijken. Wie wenst dat zijn woning niet zichtbaar is op deze thermografische luchtfoto, moet dit uitdrukkelijk melden ten laatste op 31 januari 2019 bij de dienst Beter Wonen aan de Gete, 011/69.05. 45 of verna.vanwolleghem@beterwonenaandegete.be.