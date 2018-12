Hoogstwaarschijnlijk mis op zondagvoormiddag Christian Hennuy

01 december 2018

Pastor Liesbeth Goris hield een poll op facebook over de dag van de toekomstige weekendmis. “Beste parochianen, omdat we in de nabije toekomst voor een reorganisatie zullen komen te staan voor onze vieringen willen we jullie vragen: willen jullie liever op zaterdagavond of op zondagvoormiddag, een eucharistieviering? Graag ook de deelgemeenten vermelden. Indien je nog een andere suggestie hebt: zaterdagnamiddag, of zondagavond , maandelijks tweewekelijks of wekelijks, laat het weten”, aldus Goris. Ondertussen is de facebookpoll voorbij en 80% van de mensen koos voor zondagvoormiddag, en slechts 20% voor zaterdagavond. “Maar voor de mensen die geen facebook hebben zullen we op kerstavond en kerstdag in de mis zeker nog deze bevraging herhalen”, aldus Liesbeth Goris.