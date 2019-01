Hoogstamboomgaarden beheren Christian Hennuy

14 januari 2019

Regionaal Landschap Zuid-Hageland organiseert in Hoegaarden een basiscursus ‘Hoogstamboomgaard - aanleg en beheer’. Voor het elfde jaar op rij organiseert RLZH deze basiscursus die een antwoord biedt op tal van vragen die opduiken bij de aanplant en het beheer van een boomgaard. De cursus vindt plaats op zaterdag 16 februari van 9 tot 16 uur in het Kapittelhuys van Hoegaarden, aan de Houtmarkt 1. De opleiding wordt gegeven door Jan Gelders, als lesgever verbonden aan de Nationale Boomgaardenstichting. In de voormiddag is er uitleg over het belang van hoogstamboomgaarden voor natuur en landschap, over oude fruitrassen, over aanleg, snoei, onderhoud. In de namiddag volgt de praktijkles, met de basisknepen van het snoeien van jonge fruitbomen, in twee boomgaarden in Outgaarden. Deelname bedraagt 15 euro. Info: 016/81.52.77 of www.RLZH.be. Betaling via BE24 0015 6863 9338 met vermelding ‘inschrijving cursus hoogstamfruit’.