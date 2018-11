Hoogfeest van het dialect bij 25ste verjaardag Christian Hennuy

11 november 2018

De Totale Waanzin bracht drie opvoeringen van het ‘Armistis Konsaar’ in het Paenhuys, een revue met een overzicht van wat er zich de laatste 25 jaar bij de Waanzin en in Hoegaarden afspeelde. Met daarbij, tal van liedjes, sketches en films. Dit allemaal in het dialect, vooral het Hoegaards, maar ook andere dialecten uit de regio kwamen aan bod, evenals Leuvens en Brussels. De Totale Waanzin bestaat uit Clara Bessemans, Gert Depré, Michel Evers, Heidi Hickmans, Walter Maho, Jan Stuerbout, Luc Vandeplas, Paul Vlayen en Ivan Burvenich. De groep stelde meteen ook de derde CD voor ‘Zot van Oech’. Info: www.detotalewaanzin.be