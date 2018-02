Holle Wegen Jogging verenigt medewerkers 16 februari 2018

02u41 0

Een 80-tal medewerkers van de Holle Wegen Jogging, met zowel een delegatie van de jeugd van 't Paenhuys en de Klup, als seingevers, kwamen samen voor een receptie. Voorzitter Michel Evers: "We doen dit ter motivatie van de medewerkers en het enthousiasme van iedereen is nog groot. Twee jaar geleden hebben we ons parcours veranderd en sindsdien is het aantal deelnemers in stijgende lijn gegaan. Te veel om ineens te laten starten. Bij de volgende jogging op zaterdag 15 september gaan we eerst de14 kilometer-deelnemers loslaten, 10 minuten later de 8 kilometer en daarna de 5". Het loopinitiatief is dit jaar al aan de 28ste editie toe.





(HCH)