Hoksem: waar u best aan uw grootste vriend hulp vraagt om een brief te posten Tom Van de Weyer

20 januari 2019

In de Hoegaardse deelgemeente Hoksem nabij de kerk moet je wel erg hoog reiken om een brief te posten. Onze redactie heeft de hoogte van de brievenbus voor u eens nagemeten. De gleuf bevindt zich maar liefst 184 centimeter hoog. De brievenbus stond oorspronkelijk in de Sint-Jansstraat. Nu daar rioleringswerken aan de gang zijn, werd de bus tijdelijk aan een haag opgehangen, maar wel op erg nonchalante wijze.

“Dit hebben wij niet gedaan”, zegt Steve De Loor van de persdienst van Bpost. “Brievenbussen installeren gebeurt door onze ploeg gekwalificeerd personeel, dat een aantal voorschriften moet volgen qua hoogte en afstanden. Wij waren overigens niet op de hoogte van de rioleringswerken aldaar. Gewoonlijk sluiten we de brievenbussen op zo’n plaats tijdelijk af of verplaatsen ze. We sturen iemand ter plaatse om te bekijken of die bus op een reglementaire manier kan geplaatst worden.”

Als de rioleringswerken klaar zijn kan de bus terug naar zijn oude plaats en — hopelijk vertrouwde — hoogte. In de gemeente Hoegaarden zullen echter wel zes van de dertien brievenbussen uit de dienst worden genomen. Dat is het geval in Klein Overlaar, Nerm en Hautem (Hoegaarden) en in deelgemeente Meldert in de Babelomstraat, Gaatstraat en Overhemdstraat. In Meldert blijft dan maar één brievenbus meer over, op de Weversesteenweg.