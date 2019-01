Hoegaarden werpt schijnwerpers op Gallo-Romeins erfgoed Christian Hennuy

11 januari 2019

Portiva, de Intergemeentelijke Onroerende Erfgoeddienst, de gemeente Hoegaarden en vzw Hoegaards Erfgoed richten in 2019 de schijnwerpers opnieuw op het Gallo-Romeins erfgoed. Blikvanger daarbij moet de mozaïekvloer in gerecupereerde Romeinse daktegels, afkomstig van de Blotenberg, worden.

In de jaren na 1981 hebben verschillende archeologische teams opgravingen verricht op Kluisveld, Goudberg, Blotenberg, nadien op het hst-tracé en vorig jaar in Meer, binnen de ruilverkaveling Willebringen. De meeste objecten in ijzer, brons of keramiek zijn opgeslagen in het depot in de Mulkstraat in Tienen, in de voormalige Theobalduskapel. Enkele vondsten zijn nu tentoongesteld in het gemeentehuis van Hoegaarden. De mozaïekvloer in gerecupereerde Romeinse daktegels wordt de blikvanger.