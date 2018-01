Hoegaarden brouwt bier in China 23 januari 2018

02u24 0

AB InBev gaat Hoegaards bier brouwen in een brouwerij in China. Er zou 200.000 hectoliter per jaar geproduceerd worden. "Vorig jaar werd er in Hoegaarden 128.000 hectoliter gebrouwen voor de Chinese markt, dat aandeel verhuist nu naar China. De blikken bier voor Zuid-Korea worden wel verder in Hoegaarden gemaakt en de Julius keert ook terug uit Nederland. In totaal werd vorig jaar 1,2 miljoen hectoliter bier gebouwen in Hoegaarden en er werd een hele tijd zeven dagen op zeven gewerkt. Dat is voorlopig niet meer aan de orde door de productie in China", klinkt het bij de vakbonden.





Ondertussen heeft ABInBev wel een bouwvergunning aangevraagd voor een nieuw gebouw aan de site in Altenaken. Daar zou een nieuwe blikkenlijn of flessenlijn in komen.





(HCH)