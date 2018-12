Het Hoegaardse verleden van Jean-Pierre Van Rossem Christian Hennuy

14 december 2018

Jean-Pierre Van Rossem is overleden. De man woonde enkele jaren in Hoegaarden in een herenhuis aan de Ernest Ourystraat. Hierbij het relaas. Sinds 7 maart 2013 was Jean-Pierre Van Rossem officieel inwoner van Hoegaarden, maar hij kwam er al regelmatig het jaar daarvoor. “Ik ben hier komen wonen om vlot te kunnen samenwerken met onze partijsecretaris Nora Azdad. Op zaterdag 30 maart hou ik een opendeur in mijn woning aan de E. Ourystraat 16, voor iedereen die vragen heeft over de economische crisis. Alle kopstukken van de partij ROSSEM zullen aanwezig zijn. Het is ook leuk om in een kleine gemeente als Hoegaarden een politiek centrum te maken. Het is de eerste keer dat hier een nationale partij opgericht wordt”, zo vertelde Jean-Pierre Van Rossem toen in 2013.

Blijkbaar vond Van Rossem de restaurants in Hoegaarden maar niks, zo blijkt uit een interview in HLN. “Ik ben van geboorte een Bruggeling, maar ik ben daar al 50 jaar weg. De mentaliteit is er middeleeuws. Hier in Vlaams-Brabant zijn de mensen zeer vriendelijk. Hoegaarden is een kleine gemeente, waarvan ik de indruk heb dat alle mensen elkaar kennen. Ik woon nu vlakbij de Nieuwhuys brouwerij, maar hoewel ik als student massa’s bier gedronken heb, ben ik daar nu geen liefhebber meer van. Ik heb geen interesse voor de plaatselijke politiek. Men heeft mij wel benaderd voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2012, maar toen woonde ik hier nog niet. Ik heb trouwens de indruk dat de mensen niet zo fel klagen over de plaatselijke toestanden”, aldus Van Rossem. Wel ergerde hij zich aan het feit dat er in Hoegaarden geen enkel deftig restaurant was, en dat die restaurants allen op maandag gesloten zijn. “Ik ga elke avond uit eten, maar om iets deftigs te eten moet ik naar Tienen gaan”. Hij kreeg toen ook pas in zijn huis het bezoek van een gerechtsdeurwaarder. Van Rossem moest aan de RVA 93500 euro betalen, anders haalden ze zijn inboedel weg. Het was een zaak die aansleepte van 1986. Van Rossem voelde zich geviseerd, net voor de voorstelling van zijn vernieuwde partij. Van Rossem kreeg het in de maand april 2013 nog aan de stok krijgen met de politie, omdat die zijn steeds verkeerd geparkeerde wagen hadden weggetakeld. Van Rossem had de oplossing voor de crisis in 2013 bij de voorstelling van ROSSEM: “We moeten absoluut de crisis overwinnen en een oplossing bieden voor de ergste, de Dexia-crisis, of 1000 miljard schuld, of 50.000 euro per kop schuld. Eerst en vooral moet de belasting omlaag de BTW van 21 naar 19%, er moet een vlaktaks komen van 20% op vennootschappen en KMO’s, de notionele intresten moeten afgeschaft worden en de loonkost moet met 12% omlaag. De crisis is oplosbaar door 4 jaar aan een stuk 50.000 sociale koopwoningen bij te bouwen, van ongeveer 200.000 euro het stuk maar met geothermische verwarming en zonneboiler, en dit via een sociale holding Een geschikte investering voor spaarders. Daardoor kunnen we meer dan 200.000 nieuwe jobs creëren. De inkomstenvermindering kunnen we financieren, door dure appartementen en villa’s van de rijken te belasten”, aldus Van Rossem.

Er kwamen al snel problemen bij ROSSEM. Jean-Pierre Van Rossem werd opgevolgd als voorzitter door zijn vriendin Nora Azdad, die eerder dit jaar in juli 2018 overleed. De vrouw door wie hij in Hoegaarden terecht kwam. Bij de verkiezingen in 2014 stond zijn partij nergens. Regelmatig klaagde Jean-Pierre Van Rossem over het gebrek aan financiële steun. Na de verkiezingen werd de partij ROSSEM opgedoekt en er kwamen diverse partijprojecten met een nieuwe naam. Een aantal partijleden scheurden zich af en beschuldigden Van Rossem in de ‘boekskes’ van oplichting. Een vzw van ROSSEM, de vzw Daniël Huet, probeerde nog wel een huis aan de K. Astridstraat in Hoegaarden te huren voor lezingen, maar dat ging niet door. De boeken werden neergelegd en de werking werd in 2015 overgebracht naar Strombeek-Bever. Jean-Pierre Van Rossem zelf verliet zo ongemerkt Hoegaarden.