Herdenkingsprojecten gesubsidieerd 17 juli 2018

02u26 0

De provincie Vlaams-Brabant geeft 55.440 euro aan 17 erfgoedprojecten, waarvan één in Hoegaarden. Voor het 'Project onroerende herdenkingsplekken' ontvangt Hoegaarden 3600 euro. Het project omvat enerzijds de plaatsing van herdenkings- en informatieborden over WOI aan de brug over de Gete op de plaats van gevechten met burgerslachtoffers in augustus 1914 en op de crash-site van een Canadees vliegtuig in Meldert in 1916.





Anderzijds wordt het familiegraf Dumont, naast de Sint-Gorgoniuskerk heringericht tot volwaardig herdenkingsmonument voor alle (on)bekende soldaten en burgerslachtoffers sinds 1914, volgens een vormgeving die aansluit bij het project 'Vredesporen'.





De onthulling hiervan op 11 november 2018. (HCH)