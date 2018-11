Herdenkingen en vredeswandeling Christian Hennuy

05 november 2018

Op zondag 11 november is het precies 100 jaar geleden dat WOI eindigde. Dit wordt ook herdacht in Hoegaarden.

Om 10 uur zijn er huldigingen aan de oorlogsmonumenten in Meldert, Outgaarden en Hoxem. Na de eucharistieviering in de Sint-Gorgoniuskerk is er om 11.15 uur een huldiging aan het oorlogsmonument naast de kerk. Daarna worden ook de vredesbank en de vredesboom ingehuldigd. Om 11.45 uur staat een bezoek gepland aan de tentoonstelling ‘Klaprozen voor vergeten soldaten’ in de Sint-Gorgoniuskerk, door de vzw Erfgoed. Om 14.30 uur vertrekt aan de vredesbank op de Houtmarkt de ‘Walk for Peace’, een wandeling van drie kilometer langs de herdenkingspunten van de oorlog. Onderweg worden vredesliederen gebracht door het Solidariteitskoor Keereweerom in een organisatie van 11.11.11.Hoegaarden. Afsluitend volgt in de Sint-Gorgoniuskerk om 20 uur het concert ‘Klaproos 14-18’, een muziekproject dat zich situeert rond het thema oorlog, met Debbie Lambregts en Emma Coopman.