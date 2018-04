Heraanleg Boulevard 10 april 2018

De kogel is door de kerk: de Koning Albertlaan, in de volksmond 'de Boulevard', wordt heraangelegd. Tot 24 april verwacht de gemeente aanbestedingen. Er komen nieuwe wegfunderingen, een nieuwe betonverharding, parkeervakken, voetpaden in betonstraatstenen en kasseien.





Op sociale media was er onlangs nog een discussie over de vele laagvliegers op de weg. "Dit is geen rallyparcours. Denk aan onze kinderen. 70 tot 80 kilometer per uur rijden is daar dagelijkse kost", zo klonk het toen. Benieuwd wat het wordt na de herinrichting. (HCH)