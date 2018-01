Heemkring op zoek naar plaatselijke bijnamen 02u26 0 Foto Christian Hennuy Maurice Dodion en Wasily Pedjko van de Heemkring Hoegaards Erfgoed. Hoegaarden De Heemkring Hoegaards Erfgoed vzw gaat op zoek naar plaatselijke bijnamen. Al in 1981 startte wijlen Hubert Van Nerum dit onderzoek. Hij publiceerde een brochure 'Hoegaardiers, hun naam en hun faam'. Nu zet Wasily Pedjko dat werk voort.

Wasily Pedjko doet dat werk over en stelt zich heel wat vragen.





"Wat zijn de huidige bijnamen en gaan die nog terug op de voorouders? Zijn er moderne cultuurinvloeden? Of zijn bijnamen op hun retour? Onlangs nog publiceerden we een boek over een beroemd 'Selleke', Louis Michel. Iedereen zal zijn familieleden in Hoegaarden 'Sellekes' hebben genoemd, maar hoe zouden ze Louis Michel in de Belgische en de Europese politiek kennen?", vraagt Wasily zich af.





Inventaris

Wasily maakt de inventaris van bijnamen van zoveel mogelijk personen, per straat en per gehucht of deelgemeente. Hij kon daarvoor al uitgebreid rekenen op leden van Okra, die op hun vergaderingen zoveel mogelijk namen van vroeger en nu noteerden.





En er werden in het verleden nog bijnamen genoteerd. Ivan Laloup heeft al veel 'toonaemen' geciteerd in 'Hoegaardse Taal anno 2011'. De Totale Waanzin zingt in het dialect over Schipper, Lewikke den Roeweje, Pjeirke Sailes en over nog vele anderen.





"In de eerstvolgende nummers van 'Alpaidis', ons heemkundig tijdschrift, worden de lijsten opgenomen. Misschien groeit er opnieuw een boekje uit", aldus Wasily die een beroep doet op de hele bevolking om bijnamen binnen te sturen naar pedjko@ hotmail.com, (HCH)