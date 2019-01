Harmonie op zoek naar blaasinstrumenten Christian Hennuy

29 januari 2019

De harmonie Feniks brengt op zaterdag 23 februari in de sporthal van Hoegaarden het concert ‘Klassiekers’ met wel 60 muzikanten, onder leiding van Jeroen Bavin. Voorlopig geen enkel probleem, maar het is moeilijk om jongeren te vinden die een andere keuze maken dan gitaar of piano. “Want voor die jongeren is er geen plaats in de harmonie”, zegt Peter Laermans van Feniks.

Al tijdens het concert ‘A Winter’s Night’ in de kerk van Hoegaarden, vlak voor Nieuwjaar, legde de harmonie het accent op de blaasinstrumenten. De Hoegaardse muziekschool heeft succes, maar de meeste kinderen kiezen voor piano of gitaar. De Hoegaardse afdeling van de muziekschool kende de laatste vijf jaren nochtans een groei van 44%/ . De kinderacademie voor 6-7-jarigen is gestart met 12 leerlingen, maar daar moet het aantal naar 15 groeien. Het is vooral het eerste jaar muzieklab dat een enorm succes kent met 35 leerlingen. “De meeste kinderen beseffen niet dat je een blaasinstrument of slagwerk moet spelen om in een groep als de onze terecht te kunnen. Het besef komt meestal pas later. Er is ook wel interesse voor de fluit, maar dat komt omdat Klaasje van K3 fluit speelt. Meer inspelen op blaasinstrumenten in jeugdprogramma’s zou dus een optie zijn. Maar we leven op hoop, want er bereiken ons ook tegenstrijdige berichten dat blaasmuziek weer hip en trendy aan het worden is. Alleszins bij ons is een ‘task force’ actief om dat te onderzoeken. We willen weten waarom er in Hoegaarden niet voor blaasinstrumenten wordt gekozen. Het ‘niet kennen’ blijkt al een belangrijke factor”, aldus Laermans.