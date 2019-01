Happy Kids Massage Christian Hennuy

14 januari 2019

Op zondag 27 januari, van 10.30 uur tot 12 uur, is er aan de Sint-Niklaasstraat 40, een ouder-kindworkshop Happy Kids Massage, georganiseerd door Integrama. Happy Kids Massage is ontworpen door Corinna Elzenaar en staat voor liefdevolle, respectvolle en gewenste aanrakingen over de kledij heen, gebruik makend van mooie grote kaarten met duidelijke massagebewegingen die onderling kunnen gecombineerd worden tot een ontspannende massage, maar ook kunnen gebruikt worden in liedjes, verhaaltjes, spelletjes. Tijdens deze workshop masseren de ouders de kinderen en omgekeerd. De verhaaltjes en liedjes gaan over het thema winter gebaseerd op ideetjes uit het Happy Kids Massagebook, wintereditie van Corinna Elzenaar. Lesgever is Andrée Borguet, massagetherapeut en Happy Kids Massagetrainer. De workshop is bedoeld voor kinderen tussen 4 en 12 jaar, begeleid door een ouder of andere vertrouwde volwassene. Deelname 15 euro per duo van ouder en kind, en 40 euro met Happy Kids Massagebook erbij. Inschrijven bij : Andrée Borguet, Integrama, www.integrama.be