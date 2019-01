Happy Hour in Gazet van Hoegaarden Christian Hennuy

29 januari 2019

10u19 0

De Gazet van Hoegaarden is de enige krantenwinkel in Hoegaarden, opengehouden door Jim Steenwinckel. Voortaan organiseert hij elke vrijdagavond van 17 tot 19 uur ‘Happy Hour’ in de winkel, met o.a een gratis tweede consumptie bij elk drankje, warme hapjes, tijdens ‘Het Foute uur’ van Q-Music. Op vrijdag 1 februari is het ook een speciale EuroMillions editie. Ook daar wordt actie rond gevoerd.