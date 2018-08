Grote hondenspeelweide achter visvijver 09 augustus 2018

Juanita Porton heeft met haar vzw 'Angels in danger' van de gemeente de toelating gekregen om op het voormalige voetbalterrein van de Klup, achter de visvijver, een hondenspeelweide in te richten. Er is voldoende plaats voor een afgesloten ruimte voor grote honden, voor kleine honden, en zelfs voor een kinderspeeltuin.





"Het wordt de grootste hondenspeelweide uit de regio, volledig afgerasterd. Er zal overdag altijd iemand van onze organisatie ter plaatse zijn, en we zullen een camera installeren voor nachtelijk toezicht. We danken schepen voor dierenwelzijn Hans Decoster dat we dit mogen realiseren. Veel mensen hebben immers te weinig ruimte voor honden. We doen dit voor alle honden, maar zeker voor mensen die een buitenlandse hond willen adopteren", aldus Juanita.





De organisatie probeert nog dit jaar alles in orde te hebben. Iedereen zal er gratis gebruik van kunnen maken en Juanita hoopt dat ook de honden van het Tiense dierenasiel sneller geadopteerd zullen raken door dit initiatief. Om voldoende geld in te zamelen wordt alvast in de Schakel in Tienen op 6 oktober een avond met optredens georganiseerd. Alle hulp, ook materiële, is welkom. 'Angels in Danger' met opvangcentrum in Goetsenhoven, is erkend sinds 2014 en houdt zich bezig met het redden van honden in dodenstations in Roemenië en Bosnië, en het op een legale manier naar hier halen van die honden.





Info: 0494/19.50.19 (HCH)