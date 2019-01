Groene speelkansen van Park tot Rommersom Christian Hennuy

03 januari 2019

17u35 0

Hoegaarden is in de prijzen gevallen. De gemeente krijgt steun voor een natuurlijk speelweefsel van aan Rommersom Bos over de Ravel richting het Park en Kluisveld. Hoegaarden ontvangt hiervoor 50.000 euro subsidie.

Joke Schauvliege (CD&V), minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, maakte de laureaten van de Vlaamse projectoproep ‘Natuur in je Buurt’ bekend. In Vlaams-Brabant werd Hoegaarden bekroond. Jaarlijks is er een oproep van het Agentschap Natuur en Bos om een vernieuwend natuurproject in te dienen. De subsidies worden verdeeld over één Vlaamse en 10 provinciale laureaten. Een provinciale laureaat ontvang 50.000 euro subsidie en moet zelf 12.500 euro inbrengen. De gemeente Hoegaarden heeft in september vorig jaar volgend aangepast projectvoorstel ingediend: de uitwerking van een toeristisch grondplan en brochure, infoborden en een buitenklas in de Tuinen van Hoegaarden, een speelbos in Rommersom en de groene verbinding tussen deze twee plekken via het Vissershuisje en het Kluisveld. In het voorstel is voorzien dat Regionaal Landschap Zuid Hageland zal zorgen voor de planning en uitwerking van alle werken. Het project kreeg toen de naam ‘Groen speelweefsel’. Aan het speelterrein Kluisveld zou een speelbosje en een heggendoolhof komen. Aan de buitenspeeltuin zijn educatieve panelen voorzien en een blote voetenpad. De totale kostprijs wordt geraamd op 77.381 euro, waardoor nu de inbreng van de gemeente 27.381 euro bedraagt. Het project krijgt de nieuwe naam ‘Natuurlijk avontuurlijk! Groene speelkansen in Hoegaarden’.