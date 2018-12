Grensgeval in het Paenhuys Christian Hennuy

01 december 2018

Het ‘grensgeval’ is een kleinschalige programmering van CC De Borre op bijzondere locaties in Bierbeek, buurgemeenten en over de taalgrens heen in combinatie met een leuke wandeling, een hapje en een drankje. In maart komen zij naar Hoegaarden.

Twee professoren van Luca School of Arts, het Lemmensinstituut zeg maar, Roel Dieltiens en Raphaella Smits, gaan een joint venture aan met hun studenten. Samen brengen zij werken voor cello, gitaar, koor en begeleiding. Ze komen op zondag 31 maart naar gemeenschapscentrum ’t Paenhuys aan de Stoopkensstraat 82, waar ze op de tweede verdieping optreden. Vooraf is er de mogelijkheid om de brouwleerpad wandeling langs de brouwgeschiedenis van Hoegaarden mee te maken. Aanvang van de niet verplichte wandeling om 14 uur, voor anderhalf uur wandeling. Het concert in het Paenhuys vindt plaats om 16 uur. Vooraf reserveren is verplicht. De reservaties lopen momenteel reeds. Tickets kosten 15 euro. Na het concert is er de mogelijkheid om een drankje en een hapje te gebruiken, maar dit is niet in de prijs begrepen. Reservatie tickets: www.ccdeborre.be/tickets/reserveren