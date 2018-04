Greeters doen bierwandeling 18 april 2018

Tijdens het bierweekend kon een bierwandeling langs de horecazaken en de oude brouwerijen niet ontbreken.





De Greeters, mensen die vrijwillig rondleidingen verzorgen in Hoegaarden, stonden samen in voor de begeleiding, een tiental in totaal. De belangstelling was zo groot dat vier wandelgroepen werden gemaakt. Elk van de Greeters nam een deel van het parcours voor zijn rekening. Uiteraard werd er op de diverse plaatsen waar animatie was ook bier geproefd.





(HCH)