Gratis Wifi in Villa Hugardis Christian Hennuy

14 februari 2019

16u34 0

Bijna honderd Belgische gemeenten ontvingen 15.000 euro aan Europese steun om gratis wifi te installeren op openbare plaatsen. Dat maakte de Europese Commissie al in december vorig jaar bekend. Daarbij ook Hoegaarden, één van de eerst ingeschreven gemeenten. De gemeente wil die 15000 euro aanwenden voor wifi in het woonzorgcentrum Villa Hugardis. Voor de Wifi in wzcVilla Hugardis meldden zich eerst acht firma’s aan en daarvan werden er drie weerhouden: één die reeds wifi in gemeenschapcentrum Paenhuys aanbracht, een andere die instond voor wifi in GBS Polder en Doelstraat en een derde die instond voor de telefonie in het woonzorgcentrum. “We hebben nu een aannemer aangesteld en die gaat metingen uitvoeren op de verschillende verdiepingen van het woonzorgcentrum. Dan zullen we zien hoe snel het kan geïnstalleerd worden. Als er nog geld over is kunnen we misschien nog voor wifi op een andere openbare plaats zorgen”, aldus schepen voor Informatica Tom Groensneken (CD&V).