Graag honden aan de leiband in het park Christian Hennuy

14 maart 2019

12u27 1

Omdat er in het Park, ook wel Tuinen van Hoegaarden genoemd, soms honden loslopen die andere honden aanvallen en zelfs naar kinderen lopen, vroeg Gewoon Wit-oppositieraadslid Lucia Dotremont op de raadszitting of er een verplichting is om daar honden aan de leiband te houden.

“Op openbare plaatsen moeten honden altijd aan de leiband, dus ook in het park”, luidde het antwoord van de CD&V-meerderheid. Dotremont vroeg toch of het niet mogelijk is een bordje met de verplichting ‘honden aan de leiband’ aan te brengen, zoals in de meeste parken. “Een bordje gaan we niet aanbrengen, want dan moeten we er in heel de gemeente plaatsen, maar we zullen toch duidelijke informatie verspreiden in het gemeentelijk infoblad en via de website”, aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V).