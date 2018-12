Gouden jubilarissen gevierd Christian Hennuy

15 december 2018

Tijdens het eindejaarsfeest van de 60 plussers ingericht door het gemeentelijk feestencomité werden de gouden jubilarissen van het voorbije jaar gevierd. Vijftig jaar getrouwd zijn verdient wel een bloemetje. Uiteraard daagden niet alle gouden paren op, want er waren er heel wat. Schepen Tom Groeseneken over de burgerlijke stand: “Onze gemeente telt 6901 inwoners, een zestigtal minder dan vorig jaar. We hadden veel uitwijkelingen. Het zal dus nog even wachten zijn op de 7000ste inwoner. In Hoegaarden zijn de mannen in de meerderheid met 3499 tegen 3402 vrouwen”.