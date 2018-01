Gouden Gorzen voor Patrick en Filip 02u28 0 Foto Christian Hennuy

Voor de 15de keer werden de Gouden Gorzen uitgereikt bij Natuurpunt Velpe-Mene, dit gebeurde traditiegetrouw in het kasteel van Meldert. Voorzitter Hugo Abts overhandigde deze prijs, die gaat naar mensen die zich bijzonder hebben ingezet voor de natuur, aan Patrick Betrains en Filip Schaukens. Hun succesvolle actie '100 op 100' in Hoegaarden, waarbij ze hun deelname aan de Dodentocht lieten sponsoren en activiteiten organiseerden om minstens 1 hectare natuurgebied bij te kopen, bracht 11.275 euro op, voldoende voor 1 hectare. Ondertussen heeft de afdeling Velpe-Mene niet minder dan 522 hectare natuurreservaat in 19 projecten uitgebouwd.





(HCH)