Goud voor Richard en Denise 17 augustus 2018

Richard Vranckx (70) en Denise Claes (72) uit Hauthem-Hoegaarden vierden hun vijftigste huwelijksverjaardag. Richard is afkomstig uit Hauthem en Denise uit Hoxem waar ook het jubileumfeest plaatsvond. Het echtpaar heeft één dochter Marleen en één kleinzoon Brent. Richard en Denise hebben ook altijd samengewerkt, eerst in de post en dan bij de postcheque in Brussel. Ze gingen elke dag samen met de wagen naar Brussel. Ze zijn al meer dan vijftien jaar gepensioneerd en Denise bleef eerder thuis om op kleinzoon Brent te passen. Af en toe maken ze nog een reis en Richard wandelt nog graag.





(HCH)