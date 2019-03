Gin verenigt kunstenaars rond Gezelle Christian Hennuy

24 maart 2019

Het is dit jaar 120 jaar geleden dat Guido Gezelle overleden is en daarom is Gin Van Nerom, kalligrafe uit Meldert-Hoegaarden al vorig jaar met het project ‘Gezelle ten voeten uit’ gestart. Hiervoor deed Gin beroep op verschillende andere kunstenaars en medewerkers, meestal Hoegaardiers. Gin Van Nerom stelde het project voor aan de Hoegaardse cultuurraad.

Op 26 april gaat de tentoonstelling van start in het cultuurcentrum ‘De Borre’ in Bierbeek. Daarna toert het project rond om in oktober te eindigen in Hoegaarden. Gin Van Nerom vatte de idee op om de beste citaten van of over Guido Gezelle te verzamelen en deze op tegels of canvasdoekjes te kalligraferen. “Het is Ludo Permentier uit Meldert, nog gekend van het Groot Nederlands Dictee en ‘Hoegaarden Schrijft!’, die de oproep heeft gedaan voor de Gezelle-citaten. Een andere Hoegaardier Jef Rozenski had de idee om aan de tegels een geluidsopname te koppelen. Als je via een oude telefoon het nummer van een tegel draait kun je het citaat beluisteren. In de bibliotheek van Hoegaarden zijn heel wat mensen zo’n tegel komen inspreken, waarbij veel Hoegaardiers. Ook de bewoners van het woonzorgcentrum ‘Villa Hugardis’ hebben meegedaan. Ondertussen is het aantal tegels gegroeid tot een vloer van 25 vierkante meter. Van in het begin al dachten we eraan om ook andere kunstenaars in het project te betrekken”, aldus Gin. Dat is ondertussen gebeurd en Rudi Vandenbempt met fotografie, Diane Bernaerts met semi-abstracte schilderijen en Stefan Hemeleers, met sculpturen zijn in het project gestapt.

“Als er iets verkocht wordt gaat 10% naar een organisatie ten voordele van mensen met borstkanker. We starten in het cultureel centrum De Borre in Bierbeek van vrijdag 26 april tot 11 mei. De vloer alleen gaat naar de abdij van Tongerloo en het Predikherenklooster in Mechelen. In het eerste weekend van oktober komt de tentoonstelling naar Hoegaarden. De tegels zullen op de vloer komen, en uiteraard de schilderijen, foto’s en sculpturen aan de muur of rechtop. We zijn er ook fier op dat we op 27 november, op de sterfdatum van Guido Gezelle met onze tentoonstelling in Roeselare, de Gezelle-stad zullen zijn”, aldus Gin Van Nerom. De tentoonstelling ‘Gezelle ten voeten uit’ wordt op vrijdag 26 april in de Borre aan de Speelpoleinstraat in Bierbeek ingeleid door Bart Vandekerkhove, Ludo Permentier en schepen Cil Cuypers.