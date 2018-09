Gewoon Wit verenigt alle kleuren 07 september 2018

02u26 0 Hoegaarden 'Stem niet blanco, maar Gewoon Wit', is één van de ludieke slogans waarmee Gewoon Wit, een nieuwe politieke formatie, naar de kiezer trekt. Op de lijst onafhankelijken, groene kandidaten, Open Vld-ers met drie mandatarissen, en ook een OCMW-raadslid van de huidige meerderheidspartij.

Lijsttrekker wordt Stefan Matthys. "Gewoon Wit verwijst naar alle kleuren, een weerspiegeling van alle inwoners, een onbesproken blad. Iedereen die actief een bijdrage wilde leveren en wil leveren kan meedoen, want we hebben ook een e-platform opgericht, bereikbaar via 'gewoonwit.be'. We willen meer diversiteit, meer transparantie en dus een beter Hoegaarden". De naam is meteen ook een knipoog naar het plaatselijke wereldbier, de Witte van Hoegaarden. Open VLD is volledig in Gewoon Wit gestapt. Voorzitter Hans Van Stiphout hierover: "We hebben dit gedaan omdat heel wat mensen in Hoegaarden aan politiek willen doen, maar niet noodzakelijk via een kleur". Plaats nummer 14 wordt nog niet vrijgegeven. Matthys is lijsttrekker en Herwig Princen lijstduwer. De kandidaten in volgorde: Stefan Matthys, Eva Ylen, Lucia Dotremont, Jos Steenwinckels, Boris Cresens, Patrick Betrains, Bert Winnen, Katrien Stevens, Sarah Dumoulin, Valeriya Perevoznyk, Lisa Van Hoeck, Serge Claes, Geert Derom, Manu De Jongh, Hans Van Stiphout en Herwig Princen. (HCH)