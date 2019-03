Gewoon Wit steunt windmolenpark langs E40 Christian Hennuy

24 maart 2019

21u07 0

De afgelopen weken werd één onderwerp stevig op de politieke agenda gezet, namelijk de klimaatverandering en hoe de gevolgen hiervan beperken. Niet alleen de Vlaamse en federale overheid dragen een verantwoordelijkheid, maar ook lokale besturen hebben de plicht om mee te denken over hoe we onze uitstoot kunnen verminderen. Bijgevolg wil Gewoon WIT mee nadenken over hoe Hoegaarden zijn steentje hierin kan bijdragen. ‘ Duurzaamheid en klimaat staan immers centraal in onze visie. De geplande windmolens langs de E40 in Hoxem - Outgaarden zijn bijgevolg een uitstekende opportuniteit. Wij steunen dit project volledig, de afbouw van het gebruik van fossiele brandstoffen is een absolute must, willen we de uitstoot van CO² terug dringen. Gewoon WIT stelt voor om, mits definitieve goedkeuring van het project, als gemeente in te schrijven op aandelen van de projectontwikkelaar en de dividenden te gebruiken om groene investeringen in Hoegaarden te financieren. Zo zou de gemeente verder kunnen investeren in klimaatneutrale gebouwen of steun kunnen geven aan inwoners die hun woning willen isoleren. Met ons voorstel willen we bestuur en bedrijfsleven samenbrengen, want alleen door samenwerking kunnen we naar een duurzame en ecologische samenleving’, aldus de Gewoon Wit raadsleden Herwig Princen, Lucia Dotremont en Eva Ylen. Het geplande windmolenpark van Storm en Elicio strekt zich uit over de gemeenten Bierbeek, Boutersem, Tienen en Hoegaarden. Op Hoegaards grondgebied staan 7 windmolens gepland. Er zijn twee turbines gepland ten westen van Hoxem en vijf ten oosten van Outgaarden. Tussen Hoxem en Outgaarden komen er geen.