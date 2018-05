Gewonden bij kop-staartaanrijding 19 mei 2018

In de Ernest Ourystraat raakten donderdag om 17.30 uur drie voertuigen betrokken in een kop-staartaanrijding. Een wagen reed achter in op twee stilstaande wagens. Twee van de drie inzittenden moesten met verwondingen naar het ziekenhuis. (VDWT)