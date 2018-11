Gesneuvelden Getebrug toch herdacht Christian Hennuy

23 november 2018

18u03 0

Het provinciebestuur heeft de Getelinie uit WOI met infoborden en een fietrsroute in de belangstelling gebracht. Zo rijdt men per fiets door Halen, Geetbets, Linter, Zoutleeuw en Tienen, met onderweg wel 25 infopanelen. Hoegaarden ontbreekt helaas in deze fietsroute, hoewel er ook heel wat doden vielen. Met het plaatsen van een gedenkplaat in cortenstaal door de gemeente komt er toch eerherstel voor deze gesneuvelden.

‘Naar aanleiding van de tentoonstelling “Klaprozen...” is opnieuw gepoogd een aantal feiten uit Wereldoorlog 1 te reconstrueren. Daarbij gaan de verhalen meestal terug op twee rapporten, geschreven kort na de datum van de gevechten op 18 augustus 1914 ter hoogte van de brug over de Grote Gete. De Belgische commandant kpt-cdt Verheggen publiceerde zijn relaas in 1935 in het Bulletin Belge de Sciences Militaires. Daar en elders is ook het verslag in opgenomen van de Duitse kapitein Caspari. Die en andere documenten zijn door Wasily Pedjko vertaald en gearchiveerd. Wijlen Jo Verbeecke heeft eveneens een uitgebreid relaas op papier gezet. Daarnaast zijn er getuigenissen van Louise Vandervelpen, en de zusters van Mariadal. Op 18 augustus wachtten een 150 Belgische militairen de invasie op, verschanst in gebouwen en muren van de suikerfabriek en een aantal huizen aan de Gete. De meeste van die gebouwen zijn nu verdwenen. De Duitse eenheden kwamen het dorp binnen vanuit de Bley naar de Stationsstraat. Tussen die huizen waren ze blootgesteld aan vijandig vuur. Duitsers die met een ladder de rivier konden oversteken nabij de Grote Molen werden vastgenageld zestig meter van de muur van de suikerfabriek La Ghète. Het gevecht duurde van 16.30 uur tot 20 uur. De Duitsers trokken zich terug in afwachting van artilleriesteun. De Belgen vertrokken eveneens, zoals overal op de Getelinie. Die dag vonden ook de gevechten van Sint-Margriete-Houtem plaats. Historicus Maurice Dodion kwam, bij de voorbereiding van de vijf tentoonstellingen rond 1914-1918 tot de vaststelling dat er aan Belgische zijde, die 18de augustus 1914, tien soldaten sneuvelden, plus een elfde de dag voordien in Rommersom . Los daarvan zijn er vier burgerslachtoffers gekend’, aldus Erfgoed Hoegaarden vzw. De gedenkplaat aan de hoek van de E. Ourystraat en de Vroente herdenkt nu deze gesneuvelden.

Meer over kunst, cultuur en entertainment