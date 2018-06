Georges Vlasselaerts fiere stamvader van zeven viergeslachten 13 juni 2018

Georges Vlasselaerts (88) mag zich de fiere stamvader en overgrootvader noemen van zeven viergeslachten in mannelijke lijn dus. Zijn zoons Luc (64) en Hugo (63) zijn de grootouders, de ouders zijn Dieter (39), Niels (37), Jens (34), Davy (40) en Jimmy (38).





De achterkleinkinderen van Georges zijn Yarne, Mauro, Lenn, Mattis, Theo, Lars en Kamiel. En er is goed nieuws in de familie want een achtste viergeslacht is op komt.





(HCH)