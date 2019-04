Georges Stienlet voorzitter Hoegaards Erfgoed Christian Hennuy

01 april 2019

Georges Stienlet is aangesteld als voorzitter van vzw Hoegaards Erfgoed, in opvolging van Yvette Kleynen, die eerder dit jaar overleed. Georges woont in Nerm en restaureert er momenteel het beschermd woonhuis Het Schip dat op 8 september blikvanger wordt bij Open Monumentendag. Georges Stienlet is pas gepensioneerd als inspecteur-generaal van Financiën bij de Vlaamse Overheid. Hij is na klassieke humaniora afgestudeerd aan KU-Leuven als doctorandus in de economische geschiedenis en baccalaureus in de wijsbegeerte. Hij oefende verschillende openbare bestuursmandaten uit, o.a. bij de Universiteit Gent en het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Hij doceert en publiceert regelmatig inzake financieel overheidsmanagement en begroting. Momenteel studeert hij filosofie op universitair niveau. Hij heeft ook twee romans op zijn actief. De zetel van de vzw Hoegaards Erfgoed werd overgebracht naar het Schip of Nerm 115.