Geologie van de Maan Christian Hennuy

15 maart 2019

“Er was eens een geoloog en de Maan”, zo luidt de titel van de voordracht die op donderdag 21 maart van 20 uur tot 22.30 uur wordt georganiseerd in het Paenhuys, aan de Stoopkensstraat 82 in Hoegaarden, door VVS Capella. Een geoloog kijkt naar de Maan - met andere ogen dan de sterrenkundige. Wat weten we van onze Maan op geologisch gebied en hoe zijn we het te weten gekomen?. De toegang is gratis. Info: info@vvscapella.be