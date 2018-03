Gemout heeft plan voor voetbalsite 09 maart 2018

03u06 0 Hoegaarden Gemout vzw heeft zich officieel kandidaat gesteld om de vroegere voetbalterreinen in Outgaarden te beheren. SC Out-Hoegaarden speelt er niet meer en de voetbalvelden met bijhorende kantine en kleedkamers kwamen ter beschikking. De zaak sleept al twee jaar aan. Bij de gemeente wacht men af welke kandidaat zich het best schikt naar de financiële voorwaarden.

Het gaat om een perceel van 2,84 hectare in recreatiegebied. "Gemout vzw heeft reeds een perceel ter beschikking van de gemeente waar het project 'De Moutgaard' met volkstuintjes van start ging in oktober 2016", zegt Bjorn Steenwinckel van Gemout vzw. "Door ingebruikname van de hele site zou 'De Moutgaard' verder kunnen uitbreiden. In onze optie zou het grootste deel, meer dan de helft van het perceel, uit bos bestaan. Een bos met drie functies: een geboortebos waarin elke boom symbool staat voor het leven van een Hoegaardier, een speelbos waar kinderen, jongeren en jeugdbewegingen zich kunnen uitleven, en een voedselbos waaruit iedereen fruit en noten, kan oogsten. De andere helft van het voetbalterrein blijft open. In die zone kan je recreatief sporten zoals voetbal, baseball, kubb, of petanque. Verder willen we een looppiste die door het hele gebied slingert en dienstdoet als trage weg. Er is ook ruimte voor een natuurlijke camping of bivakplaats, een minicamping voor fietsers en wandelaars op doortocht. Nog in het plan bevinden zich een natuurlijke speeltuin, een gemeenschappelijke volkstuin en een aanbod naar scholen evenals de zorg- en welzijnssector. Dat is het project dat we ingediend hebben."





Voor de erfpacht is er naast de kandidatuur van het Gemout nog een andere kandidaat, namelijk Benny Debusschere die er ook onder meer een speeltuin en speelbos wil realiseren.





"Nog niets beslist"

"Wij hebben alleszins nog geen beslissing genomen", reageert burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V). "De tweede kandidaat Benny Debusschere heeft een prijs erop geplakt voor zijn project en is bereid de jaarlijkse som huurgeld van 9.000 euro te betalen. Hij voldoet dus aan de financiële voorwaarden, terwijl het Gemout niet akkoord ging met de prijs. Debusschere was bereid om tegemoet te komen aan de andere kandidaat, en wij wachten op hun overeenkomst. Komt die er niet, dan gaat het project naar de kandidaat die voldoet aan de financiële eisen."





(HCH)