Gemeenteschool bouwt nieuwe lokalen 21 juni 2018

02u31 0 Hoegaarden De Gemeentelijke Basisschool van Hoegaarden heeft 750.000 euro subsidiëring gekregen. Met dit geld wordt een nieuw gebouw aan de Polder opgetrokken.

Schepen voor Onderwijs Hans Decoster (CD&V): "Tegen september 2020 zullen we twee grote klaslokalen en een aantal kleinere klassen extra nodig hebben. We gaan hiervoor op de voormalige site Bogaerts in de Polder, aansluitend op het huidige schoolgebouw, een nieuwbouw oprichten. Op dit ogenblik zijn het 5de en het 6de leerjaar al aan de Polder in de Kloosterstraat gevestigd en het vierde leerjaar komt er zeker bij. Het wordt een gebouw met twee verdiepingen, met zeker twee grote klassen, en een aantal kleine klassen". In september 2019 moet het ontwerp klaar zijn, zodat in 2019 nog met de bouw kan gestart worden, want in 2020 moet het gebouw opgeleverd worden. Door deze nieuwbouw in de Kloosterstraat wordt ook de druk op de centrumschool in de Doelstraat wat weggenomen, waar er heel wat parkeerproblemen zijn, terwijl er aan de Polder een ruime parking voorhanden is. (HCH)