Gemeenteraadsleden leggen de eed af Christian Hennuy

31 december 2018

Burgemeester Jean-Pierre Taverniers deed het al op 21 december in aanwezigheid van de provinciegouverneur Lodewijk De Witte en vanavond is het de beurt aan de gemeenteraadsleden om hun eed af te leggen. Dat gebeurt om 20 uur in de raadzaal van Hoegaarden. Ook de verkiezing van de schepenen, van de politieraadsleden en van de leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst vinden dan plaats. Volgende raadsleden stappen voor CD&V in de raad: Jean-Pierre Taverniers, Marleen Lefevre, Filip Havet, Hans Decoster, Tom Groeseneken, Evelien Jannsens, Joris Verbaeten, Lynn Minnot, Mies Matthijs en Kris Hendrickx. Voor Gewoon Wit zijn dat Lucia Dotremont, Herwig Princen en Eva Ylen. Bij N-VA komen Liselore Fuchs, Philip Collaers en Christel Scheepmans in de raad, terwijl Luc Buccauw de enig sp.a-verkozene is. De rechtstreeks verkozen Jos Cauwberghs en Stefan Matthys hebben hun plaats afgestaan aan respectievelijk Kris Hendrickx en Eva Ylen.