Gemeente werkt mee aan fietsbarometer Christian Hennuy

06 februari 2019

09u07 0

De gemeente Hoegaarden heeft een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd voor fietstellingen in het kader van de provinciale fietsbarometer. Deze tellingen gebeuren op provinciale schaal. Op 19 strategische plaatsen op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) in de provincie Vlaams-Brabant worden fietsers permanent geteld 24 uur op 24, 7 dagen op 7. De provincie wil deze telgegevens aanvullen met tijdelijke tellingen. De tellingen met een slangtelapparaat zouden gebeuren op twee strategische plaatsen in Hoegaarden, gedurende twee weken per jaar, buiten de schoolvakanties, tussen 1 maart en 30 juni, of tussen 1 september en 31 oktober. De provincie stelt de telapparaten, telslangen en software gratis ter beschikking stelt. De gemeente mag zelf tijdens de resterende 48 weken van het jaar de telapparaten vrij gebruiken op gelijk welke locatie. Deze apparatuur kan ook gebruikt worden voor het tellen van gemotoriseerd verkeer. Vorig jaar al vond een fietstelweek plaats tussen 24 en 30 september. Hoegaarden deed hieraan mee samen met 15 andere gemeenten. Er werden toen tellussen geplaatst in Elst en in Klein Overlaar. Deze gegevens zijn echter niet beschikbaar omdat de laptop van de bevoegde ambtenaar gecrasht is.