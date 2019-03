Gemeente vraagt ideeën van inwoners Christian Hennuy

26 maart 2019

In het gemeentehuis van Hoegaarden werd een participatieavond voor de inwoners georganiseerd. Een 75-tal deelnemers, gespreid in een achttal groepen geleid door ambtenaars, konden hun ei kwijt. Er liepen ook heel wat politici rond, maar die mochten niet deelnemen aan de gesprekken.

De participatieavond werd georganiseerd om het beleidsplan 2020- 2025 te kunnen opstellen volgens de regels van de kunst. Het gaat ditmaal om één meerjarenplan voor gemeente en OCMW samen en er zijn geen beleidsprioriteiten meer voorop gesteld. Na deze participatieronde worden alle voorstellen gebundeld, nog voor de opmaak van het plan. Na de opmaak in het najaar komt men weer samen om alles te bespreken. Op specifieke problemen zou niet ingegaan worden, alleen op grote lijnen van het beleid.

Er werd o.a. gesproken over het gebruik van de kapel van Hauthem als ontmoetingsruimte. Er werd geklaagd over het harde water in Hoegaarden en de vraag naar een algemene waterontharder werd gesteld. Voor de Doelstraat werd maximum 20 minuten parkeren voorgesteld, terwijl anderen kloegen over de blokkering van de straat bij aanvang en einde van de school, door aanschuivende voertuigen die de kinderen vlak voor de school deponeren. Verder nog klachten over het snelle verkeer op de invalswegen, het probleem van het zwerfvuil, ook van voorbijrijdende auto’s. Er werd gevraagd waar de gemeente naartoe wil met woonuitbreiding, terwijl anderen dan weer opteren voor meer sociale en betaalbare woningen. Wie zijn ideeën niet kwijt kon, of wie er niet kon aanwezig zijn kan nog mailen naar info@gemhoegaarden.be, de digitale ideeënbus.